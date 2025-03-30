ORC'nin son 39 ildeki son seçim anketinin sonuçları açıklandı
ORC Araştırma Türkiye genelinde gerçekleştirdiği kamuoyu araştırma sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Son olarak 30 ilimizde yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını açıklayan ORC şimdi de 26 ilde 25-27 Mart tarihlerindeki "bu pazar seçim olsa" anketlerinin sonuçlarını duyurdu. İşte alfabetik sırayla il il anket sonuçları...
Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda belediye başkanının tutuklanması ve Türkiye genelindeki protestolar sonrasındaki ilk "erken seçim anketi"nin sonuçları açıklandı.
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ORC Araştırma tarafından 25-27 Mart tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen seçim anketinin sonuçlarına partilerin oy oranlarındaki değişimler damgasını vurdu.
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İşte ORC araştırma tarafından gerçekleştirilen ve son dönemin en kapsamlı seçim anketlerinin sonuçları.
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"Bu Pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" ilk 15 il
( Bu grafiklerde 05-20 Mart 2025 tarihleri arasında 30 İl'de gerçekleşen ve kamuoyuna duyurduğumuz araştırma sonuçları yer almaktadır. )
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