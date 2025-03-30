ORC'nin son 39 ildeki son seçim anketinin sonuçları açıklandı

"Bu Pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" ilk 15 il

( Bu grafiklerde 05-20 Mart 2025 tarihleri arasında 30 İl'de gerçekleşen ve kamuoyuna duyurduğumuz araştırma sonuçları yer almaktadır. )