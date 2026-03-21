Ordu'da büyük panik: Sahile vuran insansız deniz aracı ekipleri alarma geçirdi

Olay, dün ilçeye bağlı Yüceler Mahallesi sahilinde meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında sahile vuran cismi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi.