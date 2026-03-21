Ordu'da büyük panik: Sahile vuran insansız deniz aracı ekipleri alarma geçirdi
Ordu'nun Ünye ilçesi Yüceler Mahallesi sahilinde insansız deniz aracı (İDA) bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeyi abluka altına alırken, aracın patlayıcı taşıma ihtimaline karşı sahil şeridi boşaltıldı.
Kaynak: DHA/İHA
Olay, dün ilçeye bağlı Yüceler Mahallesi sahilinde meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında sahile vuran cismi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi.
Bölgede önlem alınarak sahil şeridi güvenlik çemberine alındı. İDA’nın, yapılacak detaylı incelemelerin ardından kıyıdan yaklaşık 2 mil açığa çekilerek kontrollü olarak imha edileceği bildirildi.
