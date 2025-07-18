Ordu'da denizin dibinde mayın bulundu

Su altında mayını gören ve görüntülerini kayda alan dalış eğitmeni Hakan Güney, “Burada gerçekleştirdiğimiz dalış faaliyetlerinde karşımıza bir cisim çıktı. Bunun patlamış bir mayın olduğunu ancak fünyelerinin sağlam olabileceğini düşündük. Görüntülerimizi Bodrum Sualtı Müzesi’ndeki arkeolog arkadaşlara ilettik. Onlar bu cismin arkeolojik bir tarihi olmadığını fakat askeri bir mühimmat olabileceğini söylediler. Görüntüleri emekli asker arkadaşlara gönderdik. Patlamış mayın olsa bile içinde patlamamış fünyelerin olabileceği söylendi. Yetkililer ile irtibata geçtik ve sonuç olarak İstanbul’dan Su Altı Savunma (SAS) ekipleri gelecek ve bölgede inceleme yapacak. Şu anda o bölgeye herhangi bir dalış gerçekleştirmiyoruz ve askeri personelin gelmesini bekliyoruz. İnfilak edilecekse infilak edilecek, gerek görünmüyor ise dalış turizmimize katkı olan bir nesne olarak burada kalacak” dedi. (DHA)