Ordu’da ''patpat'' faciası: 4 ölü var
Ordu'nun Ünye ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Kaza, Güzelkale Mahallesi Aşağı Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Y.T.(49) yönetimindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede patpat sürücüsü Y.T.(49), ablası A.T. (63) ve yengesi G.T.'un (55) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan sürücünün eşi N.T. (52) ile oğlu O.T. (24) ve kızının çocukları B.Ç. (8) ve kardeşi A.Ç. (6), ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi ile ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
