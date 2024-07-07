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Ordu'da sel can aldı... Evler sular altında kaldı, hayat altüst oldu

Ordu'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle evler sular altında kaldı, tarım arazileri zarar gördü, sele kapılan bir kadın da hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Ordu'da sel can aldı... Evler sular altında kaldı, hayat altüst oldu - Resim: 1

Ordu'da dün geceden itibaren il genelinde yağan aşırı yağışlar Çaybaşı ve İkizce ilçesinde sele neden oldu.

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Ordu'da sel can aldı... Evler sular altında kaldı, hayat altüst oldu - Resim: 2

Metrekareye yer yer yaklaşık 100 kg yağışın düştüğü İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde bazı bölgelerde heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması olayı meydana geldi.

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Ordu'da sel can aldı... Evler sular altında kaldı, hayat altüst oldu - Resim: 3

Aşırı yağışların etkili olduğu İkizce ilçesinin merkezinde bulunan dere yatağında taşkınlar meydana gelirken acı haber Çaybaşı ilçesinden geldi.

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Ordu'da sel can aldı... Evler sular altında kaldı, hayat altüst oldu - Resim: 4

Çaybaşı ilçesinde ise sağanak yağışların sele dönüşmesi sonrası Çay Mahallesi'nde 83 yaşındaki H.K. adlı yaşlı bir kadın menfezden geçerken ayağı kayıp suya düştüğü öğrenildi. 

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