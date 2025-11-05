Ordu'da taş ocağında göçük: Enkaz altında kalanlar var
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir taş ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi enkaz altına kaldı.
Kaynak: İHA/DHA
Edinilen bilgilere göre, Ordu-Çamaş karayolu yakınında bulunan bir taş ocağında çalışma sırasında göçük meydana geldi.
1 / 7
Olay sırasında ocakta çalışma yapan iş makinesi ve kamyon, kayan malzemenin altında kaldı.
2 / 7
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 / 7
Ekiplerin, göçük altında kalan iki kişiye ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.
4 / 7