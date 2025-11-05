  1. Anasayfa
  4. Ordu'da taş ocağında göçük: Enkaz altında kalanlar var

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir taş ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi enkaz altına kaldı.

Kaynak: İHA/DHA
Ordu'da taş ocağında göçük: Enkaz altında kalanlar var - Resim: 1

Edinilen bilgilere göre, Ordu-Çamaş karayolu yakınında bulunan bir taş ocağında çalışma sırasında göçük meydana geldi. 

Ordu'da taş ocağında göçük: Enkaz altında kalanlar var - Resim: 2

Olay sırasında ocakta çalışma yapan iş makinesi ve kamyon, kayan malzemenin altında kaldı.

Ordu'da taş ocağında göçük: Enkaz altında kalanlar var - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Ordu'da taş ocağında göçük: Enkaz altında kalanlar var - Resim: 4

Ekiplerin, göçük altında kalan iki kişiye ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

