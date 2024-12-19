Ordu'da yangın faciası: 1 kişi öldü, 2 ev küle döndü

"Oğlu her zaman sobasını yakardı"

Bir mahalle sakini ise, “Yangın sobadan çıkmıştı ve dumanları görüp geldik. İçeriye girmeye çalıştık ama giremedik, dumanlar rüzgardan dolayı çok sarmıştı. İlk etapta Emine teyzenin sesi vardı, çok şiddetli yangın ve rüzgar vardı. Oğlu her sabah gelir ve burada sobasını yakardı, kendisi sürekli annesini kontrol ederdi. Bugün sobasını yakıp Fatsa ilçesine gitmiş, sonrasında akşam saatlerinde yangın çıktı” dedi.





