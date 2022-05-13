Orman korucusu keşfetti: Su çekilince yüzlercesi ortaya çıktı

Orman korucusu olan Hari Kishan Madhwal, 4.800 metre yükseklikte, küçük bir buzul gölüne rastladı. Göl insan iskeletleriyle doluydu. Madhwal artık adı kötüye çıkmış Roopkund Gölü'nü ya da "İskelet gölü"nü keşfetmişti.