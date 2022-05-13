Orman korucusu keşfetti: Su çekilince yüzlercesi ortaya çıktı
Hintli orman korucusu Hari Kishan Madhwal, Himalayalar'ın derinliklerinde korkunç bir keşif yaptı. 4.800 metre yükseklikte küçük bir buzul göle rastlayan Madhwal, suyun içinde insan iskeletlerinin olduğunu gördü.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Hintli bir adam Himalayalar'ın derinliklerinde gizemli bir keşifte bulundu.
Orman korucusu olan Hari Kishan Madhwal, 4.800 metre yükseklikte, küçük bir buzul gölüne rastladı. Göl insan iskeletleriyle doluydu. Madhwal artık adı kötüye çıkmış Roopkund Gölü'nü ya da "İskelet gölü"nü keşfetmişti.
Ürkütücü keşfin ardından araştırmacılar buradaki kemikler hakkında varsayımda bulundu. Yetkililer, kalıntıların İngiliz kontrolündeki Hindistan'a sızmaya çalışan bir grup Japon askerine ait olduğundan korkuyordu. Ancak, yaklaşık 500 iskeletin Japon işgalci olamayacak kadar yaşlı olduğu ortaya çıktı.
Bazıları kalıntıların, dağlardan savaştan dönen eski bir Hint ordusuna ait olduğunu söyledi. Diğerleri, ölümlere bir salgının sebep olduğunu öne sürdü.