Orman şehidinin HÜRJET'in baş mühendisi olduğu ortaya çıktı

Can'ın hayalinin insanlara yardım etmek olduğunu belirten Kızıltepe, "6 Şubat depreminde de birçok ilde yine farklı illerde enkazda çalışmalar yaptı. Maddi ve manevi yardımını esirgemezdi. Gerçekten çok kıymetliydi. Bu vatan milleti adına çok faydalı bir insandı. Çok büyük bir kayıp gerçekten. Ölümü kendisine hiç yakıştıramıyorum" diye konuştu.