Orman yangınında yok olan cennet küllerinden yeniden doğdu

27 Temmuz 1996 yılında yeryüzü cenneti olarak adlandırılan ve Türkiye'nin en iyi mavi yolculuk rotasının yer aldığı Gökova Körfezi kıyısında yer alan döneminde Devlet Planlama Teşkilatı Eğitim Kampı olarak kullanılan tesiste başlayan orman yangını bir hafta sürmüş ve toplam 6 bin 452 hektar ormanlık alan yanmıştı.