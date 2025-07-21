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Orman yangınının sıçradığı mahalle harabeye döndü

Sakarya'nın Gevye ilçesinde dün çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan mahallede yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Orman yangınının sıçradığı mahalle harabeye döndü - Resim: 1

Sakarya Valiliği, Geyve'de devam eden orman yangınına 12 helikopter, 6 yangın söndürme uçağı, karadan çok araç ile personelle yoğun şekilde müdahale edildiği ve kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

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Orman yangınının sıçradığı mahalle harabeye döndü - Resim: 2

Açıklamaya göre, 20 Temmuz'da akşam saatlerinde çıkan yangına, ilk andan itibaren ilgili tüm kurumlarla koordineli bir şekilde müdahale edildi. 

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Orman yangınının sıçradığı mahalle harabeye döndü - Resim: 3

Yangın söndürme çalışmalarına 12 helikopter ve 6 yangın söndürme uçağı ile havadan destek verilirken, karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personelin büyük bir özveriyle görev yaptığı belirtildi.

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Orman yangınının sıçradığı mahalle harabeye döndü - Resim: 4

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kısmen kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma ve söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğü aktarıldı.

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