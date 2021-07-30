Orman yangınları sabotaj mı? Uzman isimler yorumladı

"TOPLUMSAL BİLGİ VE BİLİNCE İHTİYAÇ VAR"

Ciddi anlamda bir gerginlik var ve bu gerginliği kullanmaya çalışan bir terör örgütü ile karşı karşıya kaldığımızı unutmamak gerekiyor. Toplumsal anlamda bir bilgi ve bilince ihtiyaç var. Sonuçta bunu gerçekleştirenin bir terör örgütü olduğu üzerine şüpheler yoğunlaşıyor.

Bunların maksadı işe toplumda bir şüphe, belirsizlik, korku yaratmak ve bir şekilde ben varım demek. Toplumda var olan gerginliği, terör örgütlerinin bu şekilde kullanmasına izin vermemek gerekiyor. Siyasi anlamdaki hizipleşme, özellikle de sosyal medyada orman yangınları üzerinde kullanılıyor.