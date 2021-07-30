Orman yangınları sabotaj mı? Uzman isimler yorumladı
Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan orman yangınları sabotaj ihtimalini akıllara getirdi. Meteoroloji uzmanları ise iklim krizine dikkat çekti.
Manavgat, Kayseri, Osmaniye, Mersin'den sonra Kilis, Marmaris, Bodrum, Didim, Milas ve Antalya'dan da yangın haberleri ardı ardına geldi. Son 56 saat içerisinde turizm merkezleri başta olmak üzene 21 noktada başlayan orman yangınlarının çıkış sebebi gizemini koruyor. Bilim insanları iklim krizi vurgusu yapıyor.
SABOTAJ İHTİMALİ
Cumhurbaşkanlığı tarafından ise yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmaların başlatıldığı hatırlatıldı ve sabotaj ihtimali vurgusu yapıldı.
ABDULLAH AĞAR: GÜÇLÜ ŞÜPHELER VAR
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar dikkat çeken tespitlerde bulundu. Ardı ardına çıkan yangınlar için terör saldırısı ihtimali üzerinde duran Ağar şunları söyledi:
"Geçmişte de sözde Ateşin Çocukları denilen 'Ateşin Katilleri', Türkiye'nin farklı noktalarında, değişik zamanlarda ormanları yakıp bazı sabotajların altına imzalarını atmışlardı. Bu yangınlar da onlara çok benziyor ama resmi bir açıklama yok. Devlet bu tür konularda toplumda var olan kutuplaşmanın artmasından endişe edecek şekilde bunun önünü almaya çalışıyor.
"TOPLUMSAL BİLGİ VE BİLİNCE İHTİYAÇ VAR"
Ciddi anlamda bir gerginlik var ve bu gerginliği kullanmaya çalışan bir terör örgütü ile karşı karşıya kaldığımızı unutmamak gerekiyor. Toplumsal anlamda bir bilgi ve bilince ihtiyaç var. Sonuçta bunu gerçekleştirenin bir terör örgütü olduğu üzerine şüpheler yoğunlaşıyor.
Bunların maksadı işe toplumda bir şüphe, belirsizlik, korku yaratmak ve bir şekilde ben varım demek. Toplumda var olan gerginliği, terör örgütlerinin bu şekilde kullanmasına izin vermemek gerekiyor. Siyasi anlamdaki hizipleşme, özellikle de sosyal medyada orman yangınları üzerinde kullanılıyor.