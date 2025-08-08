Orman yolunda ölü bulunan genç kız, ailesi için uzaklaştırma kararı aldırmış
Aydın'ın Efeler ilçesinde orman yolunda başından silahla vurulmuş halde ölü bulunan üniversite öğrencisi genç kızın, 10 ay önce anne ve babası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Kızının öldüğünü haberlerden öğrendiğini belirten baba, ''15 gün önce arayıp, para istedi, gönderdim. Hatta telefonda bana pişman olduğunu bile söyledi. 'Geri dön kızım' dedim. 'Baba, pazartesi günü söz geleceğim' dedi ama bir daha da telefonlarımı açmadı'' dedi.
Olay, 6 Ağustos'ta saat 23.30 sıralarında Kalfaköy Mahallesi'ndeki orman yolunda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgede arama yapan polis, orman yolu kenarında tabancayla başından vurulmuş hareketsiz yatan kişiyle karşılaştı.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen kişinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi T.H. olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri, H.'nin sevgilisi E.F.'yi gözaltına aldı. Ayrıca 4 tanık da ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ
Polis ekiplerinin bölgede yaptığı detaylı incelemede, E. F.'nin, T.H.'ı vurulduğu yerden 50 metre kadar sırtında taşıdığı tespit edildi. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan E. F.'nin, "Kız arkadaşıma ulaşamadığım için telefon bul uygulamasından yerini tespit ettim. Bölgeye geldiğimde kendisini ölü buldum" dediği saptandı. E. F. polisteki ilk ifadesinde ise "Arkadaşlarımızla taksiyle, olayın yaşandığı alana geldik. Çantasından silahı çıkardı ve kendine ateş etti. Ateş ettiği bölgeden 50 metre sırtımda taşıdım ve 112'yi aradım" dedi.