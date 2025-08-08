Orman yolunda ölü bulunan genç kız, ailesi için uzaklaştırma kararı aldırmış

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Polis ekiplerinin bölgede yaptığı detaylı incelemede, E. F.'nin, T.H.'ı vurulduğu yerden 50 metre kadar sırtında taşıdığı tespit edildi. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan E. F.'nin, "Kız arkadaşıma ulaşamadığım için telefon bul uygulamasından yerini tespit ettim. Bölgeye geldiğimde kendisini ölü buldum" dediği saptandı. E. F. polisteki ilk ifadesinde ise "Arkadaşlarımızla taksiyle, olayın yaşandığı alana geldik. Çantasından silahı çıkardı ve kendine ateş etti. Ateş ettiği bölgeden 50 metre sırtımda taşıdım ve 112'yi aradım" dedi.