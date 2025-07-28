  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Ormanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış bir ceset bulundu

Ormanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış bir ceset bulundu

İstanbul Sarıyer'de yol kenarındaki ormanlık alanda başına siyah çöp poşeti geçirilmiş ve bantlanmış 25 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Kaynak: DHA
Ormanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış bir ceset bulundu - Resim: 1

Olay, saat 09.30 sıralarında Bahçeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yoldan geçen bir vatandaş, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti.

1 / 7
Ormanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış bir ceset bulundu - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

2 / 7
Ormanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış bir ceset bulundu - Resim: 3

Sağlık ekiplerinin incelemelerinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

3 / 7
Ormanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış bir ceset bulundu - Resim: 4

Olay yeri inceleme ekipleri, 25 yaşlarında olduğu düşünülen erkek cesedinin başında çöp poşeti bulunduğunu ve bantlanmış halde olduğunu gördü.

4 / 7