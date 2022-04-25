Ormanda çuval çuval soğan bulundu

Kurna Köy sakinlerinden Celal Yıldırım, “Mühim olan bunu atacağına ucuza vermek 10 TL diyeceğine 5 TL de millet yesin. Hem milli olarak bir zarar yaşamayız hem de vatandaş uygun fiyatla almış olur. Bu insanlık dışı bir durum, atanı sahibini görsem gırtlağını sıkarım. Bu çok acı bir durum. Ben geçen gün kilosunu 9 TL ye soğan aldım yazık günah değil mi, atmanın ne kıymeti var, malımızı azaltarak yok diyerek pahalıya satıyorlar. Şu anda gerçekten tüylerim diken diken oldu şu vaziyeti görünce bunu yapana insan diyemem. Bedavaya değil en azından 1,2 TL’ye versen köylüye, köylü bunu değerlendirir nasıl alır 2 TL’ye soğanı diker çoğaltır” dedi.