Ormanda kovalamaca! Polis'ten kaçıp ormana saklandı ama kaçamadı

Hakan P.'nin ehliyetsiz olduğu için kaçtığı belirtilirken, otomobilinin muayene ve sigortasının olmadığı öğrenildi. Ehliyetsiz sürücüye, trafiği tehlikeye düşürmek, ehliyetsiz, muayenesiz, sigortasız araç kullanmak ve 'dur' ihtarına uymamaktan ceza yazılacağı öğrenildi.