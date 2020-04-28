SON DAKİKA
DURUŞMALAR 15 HAZİRAN'A KADAR ERTELENDİ!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 28 Nisan 2020 13:55

Ormandaki katliama ömür boyu hapis istemi

Kars'ta yaşayan Zehra Aras, 2016 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı fabrika işçisi Emrah Öztürk ile 2019 yılında nişanlandı.

Ormandaki katliama ömür boyu hapis istemi

Kars'ta yaşayan Zehra Aras, 2016 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı fabrika işçisi Emrah Öztürk ile 2019 yılında nişanlandı.

1/ 17
Ormandaki katliama ömür boyu hapis istemi

Aras, geçen şubat ayında Eskişehir'e gelerek, nişanlısı Öztürk ile buluştu. Çift, gezmek için Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'na gitti.

2/ 17
Ormandaki katliama ömür boyu hapis istemi

Ancak burada çıkan tartışmada Zehra Aras, Emrah Öztürk'ü boğazını kesip, 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kaçmaya alışan Aras, otogarda yakalanarak gözaltına alındı.

3/ 17
Ormandaki katliama ömür boyu hapis istemi

Eskişehir Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aras, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

4/ 17
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM