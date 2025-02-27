  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Ormandaki skandal doğa fotoğrafçısının kamerasına yakalandı

Ormandaki skandal doğa fotoğrafçısının kamerasına yakalandı

Erzincan’da bir avcının, avlanması yasak olan dağ keçisinin avladığı anlar, doğa fotoğrafçısının dron kamerasına yakalandı.

Kaynak: DHA
Ormandaki skandal doğa fotoğrafçısının kamerasına yakalandı - Resim: 1

Erzincan'ın Kemah ilçesindeki Dereköy (Dereşoran) Oluk Yaylası civarında dron ile doğa görüntüsü almak isteyen doğa fotoğrafçısı, bir avcıyı dağ keçisini avlarken görüntüledi.

1 / 6
Ormandaki skandal doğa fotoğrafçısının kamerasına yakalandı - Resim: 2

Dronu fark eden avcı, bir süre vurduğu keçinin yanında yüzünü saklamaya çalışıp daha sonra bölgeden uzaklaştı.

2 / 6
Ormandaki skandal doğa fotoğrafçısının kamerasına yakalandı - Resim: 3

İsmini açıklanmasını istemeyen doğa fotoğrafçısı, görüntüleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü'ne verdi. Yetkililer, kaçak avlanan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

3 / 6
Ormandaki skandal doğa fotoğrafçısının kamerasına yakalandı - Resim: 4

Kaçak avcıya yakalanması halinde 660 bin lira cezai işlem uygulanacağı belirtildi. (DHA)

4 / 6