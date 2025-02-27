Ormandaki skandal doğa fotoğrafçısının kamerasına yakalandı
Erzincan’da bir avcının, avlanması yasak olan dağ keçisinin avladığı anlar, doğa fotoğrafçısının dron kamerasına yakalandı.
Kaynak: DHA
Erzincan'ın Kemah ilçesindeki Dereköy (Dereşoran) Oluk Yaylası civarında dron ile doğa görüntüsü almak isteyen doğa fotoğrafçısı, bir avcıyı dağ keçisini avlarken görüntüledi.
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Dronu fark eden avcı, bir süre vurduğu keçinin yanında yüzünü saklamaya çalışıp daha sonra bölgeden uzaklaştı.
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İsmini açıklanmasını istemeyen doğa fotoğrafçısı, görüntüleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü'ne verdi. Yetkililer, kaçak avlanan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Kaçak avcıya yakalanması halinde 660 bin lira cezai işlem uygulanacağı belirtildi. (DHA)
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