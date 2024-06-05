Ormanlarımız kül olmasın diye artık onlara emanet

Orman yangınlarında halka önemli görevler düştüğünü vurgulayan Derince, “Türkiye'de çıkan orman yangınlarının yüzde 90'ı insan unsurundan kaynaklanıyor. İnsanlarımız dikkatli olurlarsa yangın çıkmayacak manasına gelir. Yüzde 10 çok az bir kısım. Ne yapmalılar? Öncelikle pikniklerini piknik için ayrılmış yerlerde yapsınlar. Bu çok önemli. Yani gelişigüzel ormanlara girip piknik yapmasınlar. Sigara izmaritlerini gelişigüzel sağa sola atmasınlar. Yedikleri içtikleri şişeleri gelişigüzel ormanlara, yol kenarlarına atmasınlar. En önemlisi de özellikle sıcak mevsimlerde ateşle sera temizliği, bağ bahçe temizliği, çöp artıkları temizliği yapmasınlar. Rüzgarlı zamanlarda onlar kendilerinin bu yangına hakim olabileceklerini sanıyorlar ama biraz rüzgarda küçük kıvılcımlarla 50-100 metre ileriden yeni bir yangın başlatabilirler. Bizim için en tehlikelisi de bu" diye konuştu.