Ormanlık alanda zehirli kemikler bulundu!

''DİĞER KÖPEĞİMİ SON ANDA KURTARDIM''



Kemiklerin yanında zehir kutuları ve zehri kemiklere sıkmak için kullanılan şırıngaların da bulunduğunu anlatan Karakurt şöyle konuştu:



''Kaybolan köpeğim belki de zehirli kemikleri yedi ve bir yerde öldü. Diğer köpeğimi de son anda kurtardım. Ormanda yaşayan birçok canlıyı tehdit ediyor. Durumu yetkililere bildirdim. Umarım bu gibi olaylar son bulur. Biz çobanlar da köpeklerimizle dağlarda güvenle dolaşabiliriz. Burada az görülen canlılar da var. Bir insan niye böyle bir şey yapar anlamıyorum.''