Ortaokulda kız öğrencilerin akılalmaz zorbalığı kamerada

Çorum'da ortaokul öğrencisi, akranları tarafından darbedilerek diz çöktürülüp zorla özür dilettirildi. O anların görüntüye yansımasının ardından ailenin şikayeti üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Ortaokulda kız öğrencilerin akılalmaz zorbalığı kamerada - Resim: 1

Olay, kent merkezindeki Mustafa Kemal Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki E.T. aynı okulda eğitim gören bir grup öğrenci tarafından darbedildi. 

Ortaokulda kız öğrencilerin akılalmaz zorbalığı kamerada - Resim: 2

Kalabalığın önünde diz çöktürülerek özür dilemeye zorlanan öğrencinin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin öğrenciler tarafından mesajlaşma gruplarında da paylaşıldığı öğrenildi. 

Ortaokulda kız öğrencilerin akılalmaz zorbalığı kamerada - Resim: 3

Durumu ailesine anlatan E.T.'nin babası emniyete şikayette bulunurken, hastanede yapılan muayenede E.T.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu ve saçlarının zarar gördüğü yönünde rapor düzenlendi. 

Ortaokulda kız öğrencilerin akılalmaz zorbalığı kamerada - Resim: 4

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, akran zorbalığına karıştığı belirtilen öğrenciler hakkında okul idaresi tarafından idari işlem yapıldığı öğrenildi.

