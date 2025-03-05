Ortaokulda öğretmen şiddeti iddiası: ''Kafasına, koluna ve kaburgasına vurup sıraya fırlattı''

12 yaşındaki B.Ş., "Sosyal Bilgiler dersimizin öğretmeni olan E.B., derse girdikten sonra 'Konuşan erkekleri sınıftan atarım' dedi. Ben de öğretmenimize 'Kızlar konuşunca ne olacak öğretmenim?' dedim. Ben böyle deyince 'Gel lan buraya' dedi ve beni tahtaya çağırdı. Ben tahtaya çıkınca eliyle yumruk yaparak kafama iki kere vurdu" ifadelerini kullandı.