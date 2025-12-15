  1. Anasayfa
  4. Ortaokulda skandal görüntü: Öğrenciye müdür şiddeti kamerada!

Ortaokulda tepki çeken görüntüler! İnceleme başlatıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ortaokulun müdürü, öğrenciyi yakasından tutup yere savurdu. Ailenin şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Olay, 12 Aralık’ta Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu’nda meydana geldi. Öğrenciler bayrak töreni için sıradayken, okul müdürü M.Ç., M.K. (11) isimli öğrenciyi, iddiaya göre sıra düzenini bozduğu gerekçesiyle yanına çağırdı. 

M.Ç., yakasından tuttuğu öğrenciyi, ittirdi. M.K., geriye doğru savrulup yere düşerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

