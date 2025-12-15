Ortaokulda tepki çeken görüntüler! İnceleme başlatıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ortaokulun müdürü, öğrenciyi yakasından tutup yere savurdu. Ailenin şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.
Olay, 12 Aralık’ta Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu’nda meydana geldi. Öğrenciler bayrak töreni için sıradayken, okul müdürü M.Ç., M.K. (11) isimli öğrenciyi, iddiaya göre sıra düzenini bozduğu gerekçesiyle yanına çağırdı.
M.Ç., yakasından tuttuğu öğrenciyi, ittirdi. M.K., geriye doğru savrulup yere düşerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
