Ortaokullu kızların saç saça baş başa kavgasında kıyamet koptu
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ortaokul öğrencisi kız, okul arkadaşı olan başka bir kızı darp edip saçından tutarak yerde sürükledi. Olay sırasında çevrede bulunan diğer öğrencilerin ise iki kızı ayırmak yerine olayı kameraya alması dikkat çekti.
Kaynak: İHA
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ortaokul öğrencisi bir kız, okul arkadaşı olan başka bir kızı darp etti. Görüntülerde mağdur öğrencinin saçlarından tutulup yerde sürüklendiği anlar amatör kamerayla kayda alınırken, olay anında çevrede bulunan diğer öğrencilerin müdahale etmek yerine cep telefonlarıyla video çekmesi ise dikkat çekti.
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Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası aileler ve vatandaşlar duruma sert tepki gösterdi. Mağdur öğrencinin ailesi ise, olay sonrası hukuki süreç başlattıklarını ve kızlarının psikolojik destek aldığını belirtti.
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