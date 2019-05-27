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  3. 27 Mayıs 2019 12:24

Oruç Reis, Marmara'yı karış karış inceliyor

Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi MTA Oruç Reis gemisi, Marmara denizinin tabanını inceliyor. Oruç Reis'in çalışmaları böyle görüntülendi...

Oruç Reis, Marmara'yı karış karış inceliyor

Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik arama yapabilecek kapasitede sevk ve manevra sistemlerine sahip olan MTA Oruç Reis gemisi 15 Nisan'da düzenlenen törenle görevine başladı. Oruç Reis günlerdir Marmara'da denizinin tabanını karış karış inceliyor.

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Oruç Reis, Marmara'yı karış karış inceliyor

Gemi deniz tabanı ve altını 2 ve 3 boyutlu görüntüleyerek, araştırma ve haritalama çalışmaları DHA tarafından görüntülendi. Gemide 55 mürettebat yer alıyor.

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Oruç Reis, Marmara'yı karış karış inceliyor

Boyu 86, genişliği 22 metre olan gemi modern sevk ve manevra sistemleriyle birlikte, jeofizik, 2 ve 3 boyutlu haritalama, derin sismik, gravite (petrol yoğunluğu), manyetik sistemler ve deniz tabanı ayrıntılı görüntüleme ile haritalama sistemleri, uzaktan kumandalı sualtı aracının (ROV) yanı sıra, su kolonu ve deniz tabanından jeolojik örnekleme yapabilecek ekipmanla donatılmış durumda.

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Oruç Reis, Marmara'yı karış karış inceliyor

Gemide alınan verilerin işlenmesi, analizi ve değerlendirmesine yönelik jeoloji, jeofizik, hidrografi, oşinografi (anadeniz bilimi) ve biyoloji araştırma laboratuvarları yer alıyor. Gemide ayrıca uluslararası standartlarda bir helikopter pisti bulunuyor.

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