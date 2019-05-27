Oruç Reis, Marmara'yı karış karış inceliyor
Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi MTA Oruç Reis gemisi, Marmara denizinin tabanını inceliyor. Oruç Reis'in çalışmaları böyle görüntülendi...
Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik arama yapabilecek kapasitede sevk ve manevra sistemlerine sahip olan MTA Oruç Reis gemisi 15 Nisan'da düzenlenen törenle görevine başladı. Oruç Reis günlerdir Marmara'da denizinin tabanını karış karış inceliyor.
Gemi deniz tabanı ve altını 2 ve 3 boyutlu görüntüleyerek, araştırma ve haritalama çalışmaları DHA tarafından görüntülendi. Gemide 55 mürettebat yer alıyor.
Boyu 86, genişliği 22 metre olan gemi modern sevk ve manevra sistemleriyle birlikte, jeofizik, 2 ve 3 boyutlu haritalama, derin sismik, gravite (petrol yoğunluğu), manyetik sistemler ve deniz tabanı ayrıntılı görüntüleme ile haritalama sistemleri, uzaktan kumandalı sualtı aracının (ROV) yanı sıra, su kolonu ve deniz tabanından jeolojik örnekleme yapabilecek ekipmanla donatılmış durumda.