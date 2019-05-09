Oruç tutanlar özelliği için bu suya koşuyor

Yöre sakinlerinden Mert Kerim Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orucunu ekşi suyla açmanın, başta hazım olmak üzere birçok şeye faydası bulunduğunu söyledi. Maden suyunun sağlıklı olduğunu savunan Aydın, "Bu suyun kendine ait bir soğukluğu var. Herkesi bu maden suyundan içmelerini tavsiye ederim. İftar sofrasında içilen bu su, bizleri rahatlatıyor." dedi.





