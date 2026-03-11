Oruçluyken şehit düşen evladımızın son isteği 10'uncu yılında bir kez daha gerçek oldu
Amasya’da 10 yıl önce şehit olan bomba imha uzmanı polis Erkan Başpehlivan’ın son isteği olan "Amasya Çöreği", bugün Türkiye’nin dört bir yanındaki güvenlik güçleri için anlamlı bir Ramazan geleneğine dönüştü. Şehit Başpehlivan’ın aziz hatırasını yaşatmak adına her yıl düzenlenen bu özel etkinlik, bu yıl da büyük bir vefa ile gerçekleştirildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2016 yılında operasyon sırasında şehit düşen bomba imha uzmanı polis Erkan Başpehlivan, şehadetinden sadece iki gün önce ablası Belgin Ekmekçioğlu'ndan "Amasya çöreği" istemişti. Ancak şehidimizin bu isteği, kaderin bir cilvesi olarak yerine ulaşamadı.
Ailenin acısını, vatanın dört bir yanındaki görevli asker ve polislerimize moral desteğine dönüştürme kararı, bugün Amasya’da resmi bir Ramazan geleneği haline geldi.
Amasya Misket Eller Kadın Girişimi Kooperatifi üyeleri, her yıl coğrafi işaretli bu çörekleri özenle hazırlayarak hudut bölgelerindeki güvenlik güçlerine gönderiyor.
Şehit polisimizin ablası Belgin Ekmekçioğlu, bu projenin temel motivasyonunu şu sözlerle ifade etti: "Kardeşim bu çörekleri yiyememişti. Ancak oradaki asker ve polislerimizin her biri bizim için birer Erkan. Onların dualarında olduğumuzu bilmeleri, bizim için en büyük teselli."