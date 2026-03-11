Oruçluyken şehit düşen evladımızın son isteği 10'uncu yılında bir kez daha gerçek oldu

Şehit polisimizin ablası Belgin Ekmekçioğlu, bu projenin temel motivasyonunu şu sözlerle ifade etti: "Kardeşim bu çörekleri yiyememişti. Ancak oradaki asker ve polislerimizin her biri bizim için birer Erkan. Onların dualarında olduğumuzu bilmeleri, bizim için en büyük teselli."