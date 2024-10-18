Oscarlık senaryo polise takıldı: Parasını kumarda kaybettiğini eşine söyleyemeyince...

Kısa sürede kimliği belirlenen şüpheli İ.M.A., Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanınca, şikayetçi olan C.K. ile yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı. Polis merkezine tekrar çağrılan C.K., ifadesinde, “Sanal oyunda para kaybettim. Eşimle maddi sıkıntılarımız var. Bende yakın arkadaşım İ.M.A.'ya terminale gittiğim sırada elimdeki çantayı çalmasını söyleyerek böyle bir senaryo kurguladım" dedi.