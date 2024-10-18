Oscarlık senaryo polise takıldı: Parasını kumarda kaybettiğini eşine söyleyemeyince...
Bursa'da, 35 yaşındaki C.K., internetten oynadığı sanal kumarda kaybettiği parayı eşine söyleyemeyince, yakın arkadaşı İ.M.A. ile hırsızlık senaryosu kurguladı. Gerçek ortaya çıkınca 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, salı günü saat 17.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil işi yapan C.K., eşine, "İş görüşmesi için İstanbul'a gidiyorum" diyerek evde biriktirdikleri 58 bin avroyu alarak Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gitti. Buradaki bir alışveriş merkezinin kapısında telefonla konuşan C.K.'nin içinde 58 bin avro bulunan çantası, yanına yaklaşan motosiklet sürücüsü tarafından, kapkaç yöntemiyle çalındı.
C.K. peşinden koştuğu kask takan sürücüyü yakalayamadı. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası polis merkezine giden C. K. suç duyusunda bulundu.
Güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olay sonrası para dolu çanta ile kaçan plakası olmayan motosikletin sürücüsünün, olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra kıyafetini değiştirdiğini tespit etti.
Kısa sürede kimliği belirlenen şüpheli İ.M.A., Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanınca, şikayetçi olan C.K. ile yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı. Polis merkezine tekrar çağrılan C.K., ifadesinde, “Sanal oyunda para kaybettim. Eşimle maddi sıkıntılarımız var. Bende yakın arkadaşım İ.M.A.'ya terminale gittiğim sırada elimdeki çantayı çalmasını söyleyerek böyle bir senaryo kurguladım" dedi.