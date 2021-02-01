Osmaniye’de çift cinsiyetli ikiz oğlak doğdu

Yavruların sağlık kontrollerini yapan Bal Gibi Çocuk Proje Koordinatörü Veteriner Hekim Bünyamin Akın ise genetik hormon bozukluklarının bütün hayvanlarda görülebilen bir durum olduğunu, fakat yaygın olarak rastlanmadığını dile getirdi. Bu bozukluğun ‘hermafroditizm’ olarak adlandırıldığını anlatan Akın, "Bunlar iki tür olur; bir gerçek, bir de yalancı hermafrodit hayvanlar diye ayrılır. Gerçek olanlarda cinsel organların ikisi de bulunmaktadır.