Osmaniye’de çift cinsiyetli ikiz oğlak doğdu
Osmaniye’de 10 yıllık besici Ömer Çetinkaya’nın (42) keçisi, bir ay önce çift cinsiyetli ikiz oğlak dünyaya getirdi. Oğlakların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Merkeze bağlı Şekerdere köyünde yaşayan 10 yıllık besici Ömer Çetinkaya, bir ay önce doğan oğlakların çift cinsiyetli olduklarını gördüğünde şaşkınlık yaşadı.
İlk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını söyleyen Çetinkaya, "Başta oldukça korktum ancak sağlıkları çok şükür iyi, besleyeceğiz” dedi.
Yavruların sağlık kontrollerini yapan Bal Gibi Çocuk Proje Koordinatörü Veteriner Hekim Bünyamin Akın ise genetik hormon bozukluklarının bütün hayvanlarda görülebilen bir durum olduğunu, fakat yaygın olarak rastlanmadığını dile getirdi. Bu bozukluğun ‘hermafroditizm’ olarak adlandırıldığını anlatan Akın, "Bunlar iki tür olur; bir gerçek, bir de yalancı hermafrodit hayvanlar diye ayrılır. Gerçek olanlarda cinsel organların ikisi de bulunmaktadır.