Osmanlı döneminden kalma külliyede tepki çeken görüntü

Atalardan miras kalan tarihi binaların korunması konusunda duyarlı olunması gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar; “Maalesef kendini bilmez bazı kişiler tarihi yerlerimizi hem tahrip ediyor hem de çevre kirliliği yaratıyor. Efeler’in en eski yerleşim yerlerinden olan mahallemizde birçok tarihi yapı var ve bunların korunması gerekiyor. Yetkililer restorasyon çalışmalarını yapıyor fakat böyle duyarsız kişilerden tarihin korunması için de bir şeyler yapılmalı” diye konuştu.

