Osmanlı padişahlarının portreleri açık artırmayla satılacak
İngiltere'deki müzayede evi Christie's, 6 Osmanlı padişahına ait portreleri satışa sunacağını duyurdu. Müzayede evinin 1600'lü yıllardan kalma portrelere biçtiği değer ise 800 bin ila 1 milyon 200 bin pound arasında değişiyor.
İngiltere'de müzayede evi Christie's, 6 Osmanlı padişahına ait portrelerin satışa sunulacağını açıkladı.
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28 Ekim’den itibaren satışa açılacak olan yağlıboya portrelerin, yaklaşık 9 milyon 670 bin ile 14 milyon 525 bin Türk lirası arasında alıcı bulması bekleniyor.
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Tablolarda, Orhan Bey, I. Bayezid, İsa Çelebi, I. Mehmet, I. Selim ve II. Selim’in portreleri yer alıyor.
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Müzayede evinin sitesinde, portreler için, “16. yüzyılda Osmanlı ve Avrupa arasındaki en ilgi çekici ve etkili kültürel alışverişlerden birinin görkemli bir yansıması” denildi.
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