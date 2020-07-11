Osmanlıca yazılı tapu ve senetler ondan soruluyor

'2 BİN TAPU İLE İLGİLİ MAHKEMEYE BAKTIM' Mesleğe 7 yaşında başladığını söyleyen Hasan Hüseyin Öztürk, "10 yaşımda neredeyse tamamen okuyup tercüme etmeye ve yazmaya başladım. Mesleğimi yaparken uzun süre nüfustan Osmanlıca yazıları tercüme ettim. Ancak her zaman asıl mesleğim tapuya bakmaktı. Yaklaşık 50 seneyi geçkin bir süredir bu işi yapıyorum. 25 senedir emekliyim ama bu işi yapmaya hala devam ediyorum. Sadece Sivas'ın değil, ilçeler ve çevre iller olmak üzere tüm tapuların tercümesini ben yapıyorum. Mahkemeler insanların dedelerinden kalma tapuları bana yönlendiriyorlardı. Beni bu konuda bilirkişi olarak tayin ettiler. Onların tapularının doğruluklarını, ne olduklarını ben inceleyip, Türkçeye çevirip kime ait olduklarını belirterek imzalayıp bildiriyordum. Bu şekilde aşağı yukarı 2 bin mahkemeye baktım. Günde 50 tapuyu okuyup Türkçeye çeviriyorum. Benden başka bakan yoktu. Bir iki tane öğretmen vardı, ama az biliyorlardı. Onlar da çok kısa sürede bıraktılar" dedi.