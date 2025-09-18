Osmanlı'dan kalma 175 yıllık tarihi konak yangında kül oldu
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan ve 1850'li yıllarda inşa edildiği bilinen tarihi Keyvanlar Konağı, çıkan yangında kül oldu...
Kaynak: DHA / İHA
Bolu'nun Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi’nde bulunan 3 katlı tarihi Keyvanlar Konağı’nda gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Osmanlı'dan kalma ahşap konaktaki alevler hızla büyüyüp tüm yapıyı sardı.
İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.
