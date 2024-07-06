Osmanlı'nın 152 yıllık hatırası bulundu: Sultan Abdülaziz'in fermanı kaçakçılardan kurtarıldı

Ekiplerin çalışmalarında, Çankaya ilçesinde belirlenen 1 ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Tespit edilen şüpheli henüz yakalanamazken, aramalar sonucunda ise Osmanlı Devleti dönemine ait olduğu düşünülen 223 tarihi obje ele geçirildi.