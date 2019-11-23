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  3. 23 Kasım 2019 15:50

Osmanlı'nın 192 yıllık kayıp camisini mahkumlar buldu

Edirne’de, Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu Mimari Restorasyon İş Kolu bünyesinde bulunan yaklaşık 50 hükümlü tarafından araştırma kazısı yapılan Mahmudiye Camii, genel hatlarıyla ortaya çıktı.

Osmanlı'nın 192 yıllık kayıp camisini mahkumlar buldu

Günümüze sadece yıkık minaresi ulaşan ve ‘kayıp camii’ olarak anılan Mahmudiye, 1827 yılında dönemin padişahı 2. Mahmut tarafından yaptırılan Kışla içerisinde yer alıyor.

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Osmanlı'nın 192 yıllık kayıp camisini mahkumlar buldu

Osmanlı döneminde Topkapı Sarayı’ndan sonra en büyük ikinci saray olan ve Edirne’de bulunan Saray-ı Cedid-i Amire’ye yakın bir alanda kurulan Kışla içerisinde yer alan ancak günümüze sadece yıkık minaresi ulaştığı için ‘kayıp cami’ olarak anılan Mahmudiye Camii, araştırma kazısı ile ortaya çıktı.

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Osmanlı'nın 192 yıllık kayıp camisini mahkumlar buldu

Mahmudiye Cami’nin, ‘20. Yüzyıla kadar Osmanlı Edirne’si’ adlı kitapta ‘Piyade Kışla-i Hümayünu Camii’ olarak da geçtiği ve Saray-ı Hümayün kurbunda yer aldığı belirtildi.

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Osmanlı'nın 192 yıllık kayıp camisini mahkumlar buldu

Söz konusu Kışla’nın ise günümüze yansıyan binaları, Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olarak kullanılıyor.

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