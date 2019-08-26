ÖSO hazır! İşte o anlar

Tatbikatın ikinci aşamasında bu kez başka bir hedefe ilerleyen ÖSO askerleri, yoğun ateş altına aldığı bölgeyi roketatarlar ile vurarak imha etti. Askerler daha sonra aynı bölgeyi hafif ve ağır silahlar ile ateş altına alarak teröristlerden temizledi. Tatbikat kapsamında daha sonra bir başka hedef uçaksavarlar, el bombaları ve tüfeklerle ateş altına alınarak düşman unsurlardan arındırıldı.