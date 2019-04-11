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  3. 11 Nisan 2019 18:50

ÖSO yeni operasyon için hazırlıklara başladı

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ahraru'ş Şarkiyye grubunun muhtemel yeni harekatlara hazırlık için özel eğitim alması görüntülendi. .

ÖSO yeni operasyon için hazırlıklara başladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yer alan ÖSO bileşenlerinden Ahraru'ş Şarkiyye'nin askeri eğitimleri AA kameralarına yansıdı.

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ÖSO yeni operasyon için hazırlıklara başladı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel operasyonunda da yer almayı bekleyen Ahraru'ş Şarkiyye grubu, havan, roketatar ve makineli silah kullanımı, yakın dövüş ve sokak çatışmaları için özel eğitimler aldı.

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ÖSO yeni operasyon için hazırlıklara başladı

Eğitimlerini iç savaşın ilk yıllarında Beşşar Esed rejimi ordusundan ayrılan subaylardan alan 250 kişiye, Fırat'ın doğusuna olası operasyon sırasında karşılaşacakları arazi şartlarına yönelik de taktikler anlatıldı.

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ÖSO yeni operasyon için hazırlıklara başladı

Eğitimde ÖSO askerlerine, Fırat'ın doğusundaki terör örgütü YPG/PKK'ya karşı olası operasyon sırasında karşılaşacakları arazi şartlarında savaş taktikleri de öğretildi.

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