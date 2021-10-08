ÖSYM 2022 yılı sınav takvimini açıkladı
2022 yılı ÖSYM sınav takvimi ile YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL sınavlarının tarihleri belli oldu.
ÖSYM 2021 SINAV TAKVİMİ ÖSYM sınav takvimine ulaşmak için tıklayınız Henüz gelecek seneye ilişkin 2022 takvimi belli olmadı. 2021 senesinin tarihleri ise şöyle;
ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1 SINAV: 02.05.2021 BAŞVURU: 12.03.2021-22.03.2021 ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/2 SINAV: 19.09.2021 BAŞVURU: 03.08.2021-11.08.2021 ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/3 SINAV: 21.11.2021 BAŞVURU: 06.10.2021-14.10.2021
KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) SINAV: 01.08.2021 BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021
KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN SINAV: 07.08.2021 BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021 KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN SINAV: 08.08.2021 BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021 KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) SINAV: 15.08.2021 BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021 TUS Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2021-TUS 1. Dönem SINAV: 21.03.2021 BAŞVURU: 02.02.2021-10.02.2021