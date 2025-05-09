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Otel çalışanına silahlı saldırı anı kamerada: 1 ölü

İstanbul Bakırköy'de otel çalışanı otelin girişinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırı anlarırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA
Otel çalışanına silahlı saldırı anı kamerada: 1 ölü - Resim: 1

Olay, Zeytinlik Mahallesi Lamibey sokakta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Sokakta bulunan bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan E.Ö. (24) otelin girişinde beklediği sırada motosikletini ara sokağa bırakan 1 kişi kendisine yaklaştı. Yanında bulunan silahla peş peşe Ö.’e ateş eden saldırgan olayın ardından sokaktan koşarak kaçtı.

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Otel çalışanına silahlı saldırı anı kamerada: 1 ölü - Resim: 2

Silahtan çıkan kurşunlar E.Ö.’in vücuduna isabet etti.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otel çalışanına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralanan Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Otel çalışanına silahlı saldırı anı kamerada: 1 ölü - Resim: 3

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen E.Ö. hayatını kaybetti.Polis ekipleri olay yerinde bir süre inceleme yaparken silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

 

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Otel çalışanına silahlı saldırı anı kamerada: 1 ölü - Resim: 4

CİNAYET ANI KAMERADA

Silahlı saldırganın otelin önüne gelip silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ve sokaktan koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde ayrıca, çevredeki vatandaşların panikle sağa sola kaçrığı anlar da yer alıyor.(DHA)

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