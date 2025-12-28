Otel odası değil sanki cephanelik... Polis şüphe üzerine incelemişti...
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde polisin şüphelenip durduruğu otomobildeki 2 kişiye yapılan üst aramasında herhangi bir olumsuzluk olmamasına rağmen 2 kişinin hareketlerinden şüphelenen polis, şüphelilerin kaldığı otel odasına yaptığı baskında 1 kalaşnikof, 2 ruhsatsız tabanca, uzun şarjörler ve 137 mermi ele geçirdi.
Kaynak: DHA
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus polisi, Kuruçeşme’de şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Polis araçtan inen İ.K. (20) ve O.Ö.'ye (19) üst araması yaptı. Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularında da herhangi olumsuzluk olmayan 2 kişi, Ortaköy’de bir otelde kaldıklarını söyledi.
Şüphelilerin çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, otel odasına baskın düzenledi. Baskın anı kameralara yansıdı.
Otel odasında arama yapan polis, katlamalı yatağın altına gizlenmiş, örtüye sarılı halde kalaşnikof olarak bilinen uzun namlulu silah ele geçirdi.
