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  3. 10 Aralık 2019 14:52

Otel odasına fuhuş baskını ! Üniversiteli kızlar da gözaltına alındı

Edirne'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kadın ile onlara fuhuş yaptıran 2 erkek gözaltına alındı.

Otel odasına fuhuş baskını ! Üniversiteli kızlar da gözaltına alındı

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Otel odasına fuhuş baskını ! Üniversiteli kızlar da gözaltına alındı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, yaptığı çalışmada, bir otelin kiralanan odasında fuhuş yapıldığı, otelin altındaki barda da fuhşa aracılık edildiğini belirledi.

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Otel odasına fuhuş baskını ! Üniversiteli kızlar da gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası kent merkezinde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Otel odasına fuhuş baskını ! Üniversiteli kızlar da gözaltına alındı

Polis, kiralanan odaya müşterilerin, 'kutu çıkacak' şifresiyle alındığını saptayarak, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

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