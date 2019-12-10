Otel odasına fuhuş baskını ! Üniversiteli kızlar da gözaltına alındı
Edirne'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kadın ile onlara fuhuş yaptıran 2 erkek gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, yaptığı çalışmada, bir otelin kiralanan odasında fuhuş yapıldığı, otelin altındaki barda da fuhşa aracılık edildiğini belirledi.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası kent merkezinde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.