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  3. 01 Aralık 2018 10:42

Otel odasında taciz şoku ! Otel çalışanının taciziyle uyandı

Dünyanın en çok ziyaret edilen tropikal bölgeleri arasında yer alan Bahamalar, bu sefer kötü bir haberle gündemde.

Otel odasında taciz şoku ! Otel çalışanının taciziyle uyandı

Dünyanın en çok ziyaret edilen tropikal bölgeleri arasında yer alan Bahamalar, bu sefer kötü bir haberle gündemde.

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Otel odasında taciz şoku ! Otel çalışanının taciziyle uyandı

Ashley Reid ve kocası Jeffrey Pascarella, 15 Nisan 2016’da yaşadıkları iğrenç olay yüzünden kaldıkları otele dava açtı. Orada evlenen çift, 30 milyon dolar (yaklaşık 155 milyon TL) tazminat istiyor.

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Otel odasında taciz şoku ! Otel çalışanının taciziyle uyandı

32 yaşındaki Ashley Reid, kendisiyle aynı yaştaki sevgilisiyle birlikte iki buçuk sene önce Bahamalar’da tatile çıktı. Tatil sırasında odada kalırlarken, Pascarella banyoya girdi; Reid ise uyuyakaldı.

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Otel odasında taciz şoku ! Otel çalışanının taciziyle uyandı

Otel çalışanlarından birinin cinsel taciziyle uyanan kadın, bağırarak saldırganı kaçırmayı başardı. Elleriyle kadına saldıran otel çalışanı, daha sonra yaptığını kabul ederek özür diledi.

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