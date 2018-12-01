Otel odasında taciz şoku ! Otel çalışanının taciziyle uyandı
Dünyanın en çok ziyaret edilen tropikal bölgeleri arasında yer alan Bahamalar, bu sefer kötü bir haberle gündemde.
Dünyanın en çok ziyaret edilen tropikal bölgeleri arasında yer alan Bahamalar, bu sefer kötü bir haberle gündemde.
Ashley Reid ve kocası Jeffrey Pascarella, 15 Nisan 2016’da yaşadıkları iğrenç olay yüzünden kaldıkları otele dava açtı. Orada evlenen çift, 30 milyon dolar (yaklaşık 155 milyon TL) tazminat istiyor.
32 yaşındaki Ashley Reid, kendisiyle aynı yaştaki sevgilisiyle birlikte iki buçuk sene önce Bahamalar’da tatile çıktı. Tatil sırasında odada kalırlarken, Pascarella banyoya girdi; Reid ise uyuyakaldı.