Otelde kahreden ölüm: Daha 22 yaşındaydı

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi İpekyolu üzerinde bulunan bir otelde yaşandı. İddiaya göre, otelin 4'üncü katındaki odada konaklayan U.H. (22), henüz bilinmeyen bir nedenle intihar etti. Bir süre haber alınamayan gencin odasına bakan otel çalışanları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.