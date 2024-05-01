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Otelde yangın paniği: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otelin mutfak ve depo bölümde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Otelde yangın paniği: 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Resim: 1

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otelin mutfak ve depo bölümde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye Mahallesi Çuhallı mevkisinde bulunan 6 katlı otelin mutfak ve depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Otelde yangın paniği: 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Resim: 2

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Otelde yangın paniği: 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Resim: 3

Yoğun duman oluşan oteldeki müşteri ve personel ekiplerce tahliye edildi. Yangın ise itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

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Otelde yangın paniği: 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Resim: 4

Yangında dumandan etkilenen 3 otel personeli, Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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