Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelin restoran bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Restoran tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA
Otelin restoranında korku dolu anlar! Alev alev yandı - Resim: 1

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Sanat Sokak'ta bulunan bir otelin restoran kısmında akşam saatlerinde yangın çıktı. Korku ve paniğe neden olan yangın sırasında restoranda bulunan müşteriler dışarı çıkarıldı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Otelin restoranında korku dolu anlar! Alev alev yandı - Resim: 2

Polis ekipleri, otelin bulunduğu sokağın her iki yönüne güvenlik şeridi çekip, önlem aldıktan sonra itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. 

Otelin restoranında korku dolu anlar! Alev alev yandı - Resim: 3

Yaklaşık 1,5 saat süren müdahalenin ardından restoran kısmının üst katındaki yangın kontrol altına alındı.

Otelin restoranında korku dolu anlar! Alev alev yandı - Resim: 4

Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

