Otelin restoranında korku dolu anlar! Alev alev yandı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Sanat Sokak'ta bulunan bir otelin restoran kısmında akşam saatlerinde yangın çıktı. Korku ve paniğe neden olan yangın sırasında restoranda bulunan müşteriler dışarı çıkarıldı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.