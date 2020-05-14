Otellerde sosyal mesafe hazırlığı
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otellerde haziran ayında açılacak sezon öncesi çalışmalar hızlandı. Koranavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında otellerdeki ortak kullanım alanları ölçülerek sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörler arasında yer alan turizmde yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, turizm sezonunun haziran başında açılacağını açıklamasının ardından Bodrum'daki otellerde de çalışmalar hız kazandı.
Sosyal mesafe kuralına göre hizmet vermeye hazırlanan otellerde, personele de eğitimler verilmeye başlandı.
Geçmiş yıllardan farklı olarak restoranlardaki masa aralıkları 2 metre 10 santim olarak belirlenirken, açık büfe sisteminde de değişikliğe gidildi.