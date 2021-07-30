Otellerin yanı başındaki ormanlık alan küle döndü
Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında çıkan orman yangınında 80 hektar alan zarar gördü. Küle dönen ormanlık alan havadan görüntülendi.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.
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Bodrum ilçesi sınırlarına yakın noktada bulunan Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından dün gece saatlerinde kontrol altına alındı.
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Yanan alanda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi soğutma çalışması yapıyor.
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Yangında, 80 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirilmişti.
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