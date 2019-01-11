Otizm hastası çocuğu döven öğretmen kendini böyle savundu
Ankara Etimesgut Dumlupınar İlköğretim Okulu'nda Otistik Çocuklar Eğitim Sınıfı'nda 8 yaşındaki öğrencisi M.F.D'ye önce tokat atan daha sonra üzerine sandalye atan son olarak da üzerine fonföten ile darp izlerini kapatan öğretmen kendini böyle savundu.
Çocuğun çok agresif olduğunu ifade eden öğretmen Y.İ; "bir anlık öfkeyle sandalyeyi kaldırıp attım, çocuğa zarar verme kastım yoktu." diyerek kendini savunmaya çalıştı. İşte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda gözaltına alınan öğretmen Y.İ hakkındaki detaylar! Bakıcı anne ise...
Şiddet anını kaydeden öğretmen Tuğba Özerdemir, M.F.D.'nin öğretmen Y.İ.'ye sarılmaya çalıştığını kaydederek şöyle devam etti:
"İlk başta M.F.D.'nin yüzüne tokatla vurduğu kısımları çekemedim. Çocuğu sürekli iteledi. En son dayanamayıp sandalyeyi yere fırlattı. Çocuğa değip değmediğini görmedim. Tokat vurunca çocuğun yüzünde iz oluştu. Buzla şişkinliği gidermeye çalıştı. Ardından fondötenle kapatmaya çalıştı. Eczaneye gidip bitkisel krem aldı. O sırada çocuğun suratındaki izleri çektim."
Özerdemir, öğretmenin geçmişte de M.F.D.'yi ittiğini ve oluşan izi fondötenle kapatmaya çalıştığını belirterek, "Ailesi sorarsa başka öğrencinin yaptığını söylerim' dedi. Bir çok kez böyle davranmaması hususunda ikazda bulundum" diye konuştu.
Özerdemir, Y.İ.'nin geçen yıl R.K adlı otizmli öğrencisinin kafasına tehdit edercesine demir çubuk salladığını ileri sürerek, "Neden böyle yaptığını sorunca 'Zaten anakart yanmış' dedi" şeklinde konuştu.
Bakıcı Sinem Akdil ise Y.İ.'nin M.F.D.'ye şiddet uyguladıktan sonra kendisini sınıfa çağırdığını ifade ederek, şöyle dedi:
"Buz getir' dedi. Buzu alıp geldim. M.F.D.'nin yüzünde, tokat atıldığını gösteren parmak izleri vardı. 'Ne yaptınız?' dedim. 'İki tane vurdum' dedi. M.F.D.'ye 'Yüzün acıyor mu?' dedim. Evet ya da hayır diyebildiği için 'Evet' dedi. Yüzüne buz koydum. Çocuk reddetti. Y.İ. bitkisel ilaç alıp okula geri geldi. Çocuğun yüzüne sürdü. Çocuk yine reddetti."
M.F.D.'nin babası Muhammet D. ise çocuğun bir buçuk yıldır bu okulda okuduğunu anlatarak, "Oğlumun başına ne zaman birşey gelse R.K. adlı çocuk tarafından yapıldığını söylüyordu. Çocuğumuz da aynı durumda olduğu için anlayış gösteriyorduk. Sürekli böyle yaralanmalar olunca şüphelendik" dedi.
Olay günü sünnet için M.F.D.'yi hastaneye götürdüklerini kaydeden baba D., "Çocuğun yanağındaki kızarıklığı eşim silince fondöteni fark etti" dedi.
Bu arada, Hürriyet'te yayınlanan haberden sonra R.K.'nin babası Sinan K. de şikayetçi oldu. Sinan K., "Oğlum sürekli hırpalanmış şekilde eve geliyordu. Yaralanmaların sebebini Y.İ.'ye sorduğumda M.F.D. ve Ö.'nün yaptığını söylüyordu" dedi.