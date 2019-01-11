Otizm hastası çocuğu döven öğretmen kendini böyle savundu

M.F.D.'nin babası Muhammet D. ise çocuğun bir buçuk yıldır bu okulda okuduğunu anlatarak, "Oğlumun başına ne zaman birşey gelse R.K. adlı çocuk tarafından yapıldığını söylüyordu. Çocuğumuz da aynı durumda olduğu için anlayış gösteriyorduk. Sürekli böyle yaralanmalar olunca şüphelendik" dedi.



Olay günü sünnet için M.F.D.'yi hastaneye götürdüklerini kaydeden baba D., "Çocuğun yanağındaki kızarıklığı eşim silince fondöteni fark etti" dedi.



Bu arada, Hürriyet'te yayınlanan haberden sonra R.K.'nin babası Sinan K. de şikayetçi oldu. Sinan K., "Oğlum sürekli hırpalanmış şekilde eve geliyordu. Yaralanmaların sebebini Y.İ.'ye sorduğumda M.F.D. ve Ö.'nün yaptığını söylüyordu" dedi.



