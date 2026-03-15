Otizmli Mehmet'i ''fenalaştı'' deyip eve gönderdiler, gerçek başka çıktı!
Antalya'da özel eğitim merkezinde fenalaştığı söylenip eve gönderilen ve kalçasının kırıldığı 4 gün sonra fark edilen otizmli Mehmet'in merdivenden düştüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Kepez ilçesinde yaşayan F. ve U.A. çiftinin 3 çocuğundan Mehmet'e, 6 aylıkken otizm teşhisi konuldu. A. ailesi, Mehmet'i küçük yaştan itibaren Kepez ilçesindeki bir özel eğitim merkezine göndermeye başladı. Yıllardır burada eğitim alan Mehmet A., geçen yıl 25 Temmuz'da eğitim merkezine gitmek için servisine bindi.
RAHATSIZLANDIĞINI SÖYLEDİLER
Aileye, 2 saat sonra çocuklarının rahatsızlandığı haberi verildi. Merkezdeki yetkililer, Mehmet'i servisle eve gönderdiklerini, yürüyemeyecek durumda olduğu için aşağıda karşılamaları gerektiğini söyledi. U.A., durumunu anlamak için oğlunu servisten indirerek, aracıyla hastaneye götürdü. Doktorların çocuğun durumunu sorması üzerine yeniden merkezdeki yetkilileri arayan A., 'Düşmedi' cevabını aldı. Taburcu edilen Mehmet A.'ın ağrıları dinmeyince 4 gün sonra yeniden doktora götürüldü. Burada çekilen röntgen sonucunda kalçasında kırık olduğu ortaya çıkan Mehmet A., ameliyata alındı. Kalçasına 4 vida takılan Mehmet'in ailesi, çocuklarının düştüğünü kendilerinden sakladığı, bu nedenle tedavisinin aksadığı gerekçesiyle eğitim merkezi yetkililerinden şikayetçi oldu.
GÖRÜNTÜLER 7 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI
Geçen 7 ayın ardından Mehmet'in merdivenlerden düştüğü ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde öğretmeniyle birlikte merdivenden çıkan Mehmet'in bir süre sonra zemine düştüğü, herhangi bir kontrol yapılmadan merdivenlerden çıkarıldığı görüldü.
'DÜŞTÜĞÜ GİZLENDİ'
Oğlu Mehmet'in düştüğünün söylenmemesi nedeniyle tedavide geç kalındığını aktaran U.A., “Olay ilk olduğu gün bize çocuğumuzun düştüğü söylenmedi. Kamera görüntüleri elimize ulaştığında çocuğumuzun düştüğünü gördük. Düştüğü gizlendiğinden tedavimiz aksadı. Düşme neticesiyle kalçasında kırık oluşan bir kişiye yapılması, uygulanması gerekenler uygulanmadı. Özel eğitim okulunda olmasına rağmen, çalışanların ilk yardım konusunda ne derece yetersiz oldukları ortaya çıktı. Düşen, kalçası kırılan bir kişi için düştüğü yerde bırak, sağlıkçı çağır en azından" dedi.