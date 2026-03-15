Otizmli Mehmet'i ''fenalaştı'' deyip eve gönderdiler, gerçek başka çıktı!

'DÜŞTÜĞÜ GİZLENDİ'

Oğlu Mehmet'in düştüğünün söylenmemesi nedeniyle tedavide geç kalındığını aktaran U.A., “Olay ilk olduğu gün bize çocuğumuzun düştüğü söylenmedi. Kamera görüntüleri elimize ulaştığında çocuğumuzun düştüğünü gördük. Düştüğü gizlendiğinden tedavimiz aksadı. Düşme neticesiyle kalçasında kırık oluşan bir kişiye yapılması, uygulanması gerekenler uygulanmadı. Özel eğitim okulunda olmasına rağmen, çalışanların ilk yardım konusunda ne derece yetersiz oldukları ortaya çıktı. Düşen, kalçası kırılan bir kişi için düştüğü yerde bırak, sağlıkçı çağır en azından" dedi.