Oto farelerine balkondan patates fırlattı; onlar da taş attı

"BEN PATATES ATIYORUM O TAŞ ATIYOR"

Hırsızlarla yaşadığı anları anlatan Reşat S., "Uykum kaçtı, balkondaydım o anda dışarıdan cam patlama sesi geldi. Dışarı baktım lüks bir aracın camını kırdıklarını gördüm. Bağırdım kaçacak gibi oldular ama kaçmadılar. Ne yapabilirim dedim, patatesleri attım. Baktım onlar da bana taş atıyor. Otomobilin içine giren kişi hala sökmeye devam ediyor. Bir tanesi sürekli bana taş atıyor, ben patates atıyorum o taş atıyor karşılıklı. En son araçlarına binerken büyük bir taş attılar plakalarını çekmeyeyim diye. Taş atınca ben kendimi geri çektim o sırada da araç gitti. Polisi aradım geldiler araç sahibine haber verdiler. O anda adrenalin yükseldiği için ne yapacağını bilemiyorsun tam olarak. O anda aklıma o geldi öyle mücadele edebildim" diye konuştu.